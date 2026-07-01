Після ударів України РФ змушена просити бензин у світу: звідки тепер везуть пальне

Бензин / © Pixabay

Реклама

Росія почала везти бензин морем з Індії, щоб хоч якось впоратися з дефіцитом палива. Через успішні атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи в країні тепер бракує пального: на заправках вишикувалися черги, ціни підскочили, а пальне почали видавати з обмеженнями.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела в нафтовій галузі.

Хто ще допомагає Росії з пальним?

Як зазначають співрозмовники видання, з Індії до Росії вже відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину двома танкерами. Загалом Москва розраховує щомісяця імпортувати близько 400 тисяч тонн пального з різних країн. Російське міністерство енергетики та профільне міністерство Індії наразі не прокоментували ці постачання.

Реклама

Окрім Індії, паливо до Росії експортує сусідня Білорусь. За даними Reuters, у першій половині червня Мінськ майже втричі збільшив залізничні поставки бензину до РФ порівняно з травнем — до понад 70 тисяч тонн. Ситуація є критичною, оскільки в літній період щоденне споживання бензину в Росії сягає щонайменше 110 тисяч тонн.

Проблеми з пальним офіційно визнало й російське керівництво. Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з урядовцями підтвердив, що удари українських дронів по НПЗ призвели до дефіциту в низці регіонів, проте запевнив, що «Росія займається цим питанням».

Щоб вирішити проблему, російський парламент минулого тижня змінив податкові правила. Тепер держава доплачуватиме (даватиме субсидії) за ввезення палива з-за кордону, а розмір цих виплат залежатиме від цін на бензин та вартості доставки саме в Індії.

Повідомляється, що водночас Індія сама купує у Росії величезну кількість сировини. У червні імпорт російської нафти до Індії побив рекорд — країна купувала майже 2,7 мільйона барелів на день. Тепер російська нафта становить понад половину всього індійського імпорту, оскільки тамтешні заводи збільшували закупівлі через загрозу блокування Ормузької протоки на Близькому Сході.

Реклама

Бензинова криза в РФ — останні новини

Нагадаємо, російська влада вирішила прибрати з відкритого доступу статистичні дані про ціни на бензин і дизельне пальне. Відтепер Росстат не публікуватиме окремий бюлетень з інформацією про споживчі ціни на нафтопродукти.

А за даними BBC, проблеми з пальним за останній місяць зачепили майже 80 регіонів РФ, а також окуповані Крим і Севастополь.

Раніше Росстат щосереди оприлюднював інформацію про зміни цін на пальне. Востаннє відомство повідомляло, що у період із 16 до 22 червня бензин у Росії здорожчав на 3%, а дизельне пальне — на 2,7%.

Новини партнерів