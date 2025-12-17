Після удару по Новоросійську: Путін анонсував нові підводні човни та "Посейдон"

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Склад ВМФ Росії 2025 року поповнили нові підводні човни та 19 надводних кораблів та суден.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

Путін також відзначив успішні випробування новітніх озброєнь – безпілотного підводного комплексу “Буревісник” та стратегічного підводного дрона “Посейдон”. За його словами, ці системи вже знаходяться на озброєнні та продовжать удосконалюватися.

Реклама

За словами російського лідера, поповнення флоту та розвиток нових комплексів зміцнюють оборонний потенціал країни та підвищують її стратегічну безпеку.

Раніше повідомлялось, що 15 грудня СБУ спільно з ВМС провели унікальну операцію в порту Новоросійська, вперше в історії застосувавши підводні дрони Sub Sea Baby проти субмарини. Уражений підводний човен проєкту “Варшав’янка” вартістю близько 400 млн дол. отримав критичні пошкодження та втратив здатність запускати ракети “Калібр”.