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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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381
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Після удару по НПЗ: у Тюмені утворилися довжелезні черги на АЗС (відео)

Росіяни знову «страждають» у чергах на АЗС через ефективні удари по НПЗ.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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АЗС

АЗС / © Associated Press

У російській Тюмені після удару по нафтопереробному заводу знову виникли черги на автозаправних станціях. Водії масово приїжджають за пальним, намагаючись першими дістатися до колонок.

Про це пишуть росЗМІ.

У соцмережах поширюються кадри, на яких видно значне скупчення автомобілів біля АЗС. Місцеві жителі повідомляють, що ажіотаж навколо пального не вщухає після атаки на НПЗ.

Вочевидь, паливна криза у регіоні загострюється. І наші бійці обіцяють, що далі — більше.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вдруге уразили Тюменський нафтопереробний завод у Росії. За даними військових, українські дрони подолали понад 2000 кілометрів, попри антидроновий захист, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Операцію провели підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра»

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Дата публікації
Кількість переглядів
381
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