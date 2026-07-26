Після удару по НПЗ: у Тюмені утворилися довжелезні черги на АЗС (відео)

АЗС / © Associated Press

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У російській Тюмені після удару по нафтопереробному заводу знову виникли черги на автозаправних станціях. Водії масово приїжджають за пальним, намагаючись першими дістатися до колонок.

Про це пишуть росЗМІ.

У соцмережах поширюються кадри, на яких видно значне скупчення автомобілів біля АЗС. Місцеві жителі повідомляють, що ажіотаж навколо пального не вщухає після атаки на НПЗ.

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Вочевидь, паливна криза у регіоні загострюється. І наші бійці обіцяють, що далі — більше.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вдруге уразили Тюменський нафтопереробний завод у Росії. За даними військових, українські дрони подолали понад 2000 кілометрів, попри антидроновий захист, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Операцію провели підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра»

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