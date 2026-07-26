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Після удару по НПЗ: у Тюмені утворилися довжелезні черги на АЗС (відео)
Росіяни знову «страждають» у чергах на АЗС через ефективні удари по НПЗ.
У російській Тюмені після удару по нафтопереробному заводу знову виникли черги на автозаправних станціях. Водії масово приїжджають за пальним, намагаючись першими дістатися до колонок.
Про це пишуть росЗМІ.
У соцмережах поширюються кадри, на яких видно значне скупчення автомобілів біля АЗС. Місцеві жителі повідомляють, що ажіотаж навколо пального не вщухає після атаки на НПЗ.
Вочевидь, паливна криза у регіоні загострюється. І наші бійці обіцяють, що далі — більше.
Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вдруге уразили Тюменський нафтопереробний завод у Росії. За даними військових, українські дрони подолали понад 2000 кілометрів, попри антидроновий захист, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Операцію провели підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра»