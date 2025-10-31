Після вбивства активіста Чарлі Кірка чиновники Трампа ховаються на військових базах

Білий дім / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа вживає безпрецедентних заходів безпеки після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Як повідомляє The Atlantic з посиланням на джерела, щонайменше шестеро посадовців федерального рівня були змушені переїхати на військові бази.

Серед них — державний секретар Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, а також старший радник президента з питань політики Стівен Міллер.

За словами співрозмовників видання, житло на базах обрали не лише через потенційні загрози, а й з огляду на можливі протести.

Крісті Ноем змінила місце проживання після того, як Daily Mail опублікувало адресу її приватної квартири. Вона переїхала до службового будинку на території військової бази Анакостіа-Боллінг.

Марко Рубіо та Піт Гегсет поселилися на базі Форт Макнейр, а міністр армії Деніел Дрісколл — на базі Маєр-Гендерсон-Холл.

Ще один високопосадовець, ім’я якого не розголошують з міркувань безпеки, також залишив приватну оселю після вбивства Кірка й за рекомендацією служби охорони перебрався на військову базу.

The Atlantic також повідомляє, що попит на безпечне житло на базах різко зріс, що спричинило дефіцит місць. Унаслідок цього деякі посадовці зіштовхнулися з труднощами.

Зокрема, команді директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард не вдалося оселитися на одній із баз — через відсутність вільних приміщень. Про це журналістам розповів колишній представник американського уряду.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск перетнулися на похороні убитого американського консервативного активіста Чарлі Кірка.

Ми раніше інформували, що заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович покидає посаду заради нової роботи, але її подробиці не розголошуються.