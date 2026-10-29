Після заяв Кім Чен Ина про "готовність до війни" КНДР запустила десяток балістичних ракет: подробиці

Кім Чен Ин. / © Associated Press

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Після заяв Кім Чен Ина про «готовність до війни» Північна Корея 29 жовтня запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря.

Про це повідомило видання Yonhap.

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За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски відбулися близько 12:30 за місцевим часом із району міста Вонсан на східному узбережжі КНДР. Ракети подолали приблизно 250 км. Наразі південнокорейські військові аналізують їхні характеристики та дальність польоту.

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Міністерство оборони Японії також повідомило про запуск ракети, підтвердивши, що об’єкти впали у води за межами виключної економічної зони країни. Берегова охорона випустила попередження суднам у цьому районі, але поки що не повідомляла про жодні пошкодження.

Зазначається, що це щонайменше 17 випробування ракет від початку року. Під час попереднього ракетного випробування з використанням «тактичної балістичної ракети» 12 жовтня режим КНДР випустив залп ракет, щонайменше одна з яких подолала понад 900 км.

Напруженість у регіоні зростає

За даними інформаційного агентства Yonhap, ракетні випробування відбулися лише за кілька днів після того, як 23 жовтня влада Південної Кореї офіційно запропонувала Пхеньяну розпочати переговори. Йшлося про перевірку лінії військового розмежування між двома країнами та відновлення зв’язку між їхніми збройними силами.

Зауважимо, ситуація на кордоні між Північною Кореєю і Південною Кореєю загострилася у вересні, коли внаслідок вибуху міни в демілітаризованій зоні постраждали троє солдати Сеула. Проведене розслідування показало, що бомби були закладені північнокорейськими солдатами. Втім, Пхеньян відкинув ці висновки, назвавши їх сфабрикованими.

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Нові погрози Кім Чен Ина — що відомо

Днями диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав командирів армійських рот посилити військову підготовку «для повної готовності до ведення війни». Для цього він закликав докорінно посилити «інтенсивність і якість військових навчань». Він назвав це їхнім «головним революційним завданням».

Окрім того, він заявив про нову мету КНДР — наказав командирам «створити найсильнішу армію та прискорити військову революцію за корейським зразком, навчаючи найсильніші роти». З його слів, на горизонті «нова ера нарощування військових збройних сил».

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