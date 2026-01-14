Данія направила передовий військовий підрозділ до Гренландії для підготовки розміщення більших сил / © Associated Press

Реклама

Передовий підрозділ Збройних сил Данії вже прибув до Гренландії.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR з посиланням на власні джерела. Водночас джерелу в DR не вдалося підтвердити, чи був цей рейс частиною операції з посилення оборони острова.

Як Данія посилює військову присутність у Гренландії

Відомо, що один з літаків Challenger Повітряних сил Данії днями приземлився в аеропорту Нуука. Данія почала перекидати до Гренландії військове майно та передові підрозділи, які мають підготувати приймання більших сил данської армії та інших компонентів оборони.

Реклама

Це відбувається на тлі того, що США протягом кількох тижнів посилювали риторику щодо бажання президента Дональда Трампа взяти Гренландію під контроль, а також критикували Данію за рівень захисту острова.

На першому етапі до Гренландії направили так звану передову команду (форкомандо). Її завданням є, зокрема, підготовка логістики та інфраструктури для можливого прибуття основних сил у майбутньому.

За інформацією DR, йдеться, серед іншого, про військовослужбовців підрозділів Сухопутних військ, які мають посилити військову присутність Данії в Гренландії.

Водночас значна частина інших підрозділів данських Збройних сил, зокрема бойові частини армії, наразі пов’язана військовими зобов’язаннями у країнах Балтії.

Реклама

12 січня увечері журналісти DR перебували в аеропорту Нуука в момент приземлення літака Challenger данських Повітряних сил. Пасажирів літака забрав білий орендований автомобіль із тонованими вікнами.

Міністр: військову присутність у Гренландії розширять

Після закритого брифінгу для Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії міністр оборони Троельс Лунд Поульсен коротко прокоментував ситуацію для преси, заявивши про наміри посилити військову присутність Данії в Гренландії.

«Ми рухаємося далі в питанні постійнішої та масштабнішої присутності данських Збройних сил у Гренландії, а також за участі інших країн. Як і 2025 року, коли в навчаннях і тренувальних заходах у Гренландії брали участь інші країни НАТО, так само ми побачимо це й 2026-го», — сказав він.

Міністр оборони також назвав збільшення військової присутності «чіткою реакцією на виклики, з якими стикається Арктика».

Реклама

Водночас у понеділок не вдалося отримати підтвердження, чи розпочалося вже повномасштабне розгортання додаткових сил, оскільки Троельс Лунд Поульсен не відповів на запитання журналістів.

Наразі мовник DR намагається отримати коментар від Міністерства оборони Данії.

Командування оборони Данії в коментарі DR повідомило, що протягом останнього року Збройні сили підвищили рівень активності в Арктиці, зокрема в межах різних оборонних угод.

«Збройні сили регулярно відпрацьовують розгортання відповідних спроможностей в Арктиці та перебувають там у межах виконання повсякденних завдань і підготовки до майбутніх заходів», — зазначили у відомстві.

Реклама

Тим часом Білий дім запропонував Гренландії «вибір»: шлях, яким іти далі — до Сполучених Штатів чи до Китаю з Росією.

Зазначимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре висунув претензії до Гренландії.