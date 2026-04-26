Після замаху Трамп вимагає терміново добудувати бальну залу в Білому домі: як пояснює

Трамп наполягає на будівництві захищеного бального залу / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував замах на себе, що стався напередодні, заявивши, що він вкотре підтверджує необхідність будівництва захищеної бальної зали на території Білого дому.

Трампа цитує Clash Report.

За словами Трампа, ідею створення такого об’єкта підтримували президенти США протягом останніх 150 років, а також військові, Секретна служба та правоохоронні органи.

Він наголосив, що подібної ситуації можна було б уникнути, якби новий об’єкт уже функціонував.

«Те, що сталося минулої ночі, — саме причина, чому наша велика армія, Секретна служба, правоохоронці і президенти протягом 150 років вимагали будівництва великого, безпечного і захищеного бального залу безпосередньо на території Білого дому», — заявив Трамп.

Він зазначив, що зал, який зараз перебуває на стадії будівництва, матиме найвищий рівень безпеки, не матиме приміщень над ним і розташовуватиметься всередині захищеного периметра резиденції президента США.

Окремо Трамп розкритикував судовий позов проти проєкту, назвавши його безпідставним.

«Безглуздий позов щодо бального залу, поданий жінкою, яка вигулювала собаку і не має жодних підстав для такого позову, має бути негайно відкликаний», — підкреслив він.

Також він закликав не перешкоджати будівництву, додавши, що проєкт реалізується в межах бюджету та випереджає графік.

Будівництво нової зали, за словами Трампа, є важливим елементом підвищення безпеки на території Білого дому.

Напад на Трампа — що відомо

Нагадаємо, напередодні у Вашингтоні під час публічного заходу стався замах на президента США Дональда Трампа. Охорона евакуювала його та Меланію Трамп, а нападника затримали. Відомо, що він був озброєний дробовиком, пістолетом і ножами.

Пізніше Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною на офіційному заході за його участі.

Він заявив, що найближчим часом проведе пресконференцію у Білому домі.