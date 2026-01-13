Російський прапор / © pixabay.com

Реклама

На Кіпрі за загадкових обставин помер третій секретар посольства Росії Олексій Панов, який, за даними розслідувачів, був капітаном ГРУ. Це сталося після загадкового зникнення на Кіпрі ексгендиректора «Уралкалію» Владислава Баумгертнера.

Про це пише російське видання «Эхо».

У Нікосії за загадкових обставин помер співробітник посольства РФ, який, за офіційною версією, наклав на себе руки. Місцевим правоохоронним органам фактично заборонили проводити повноцінне розслідування інциденту.

Реклама

Згідно з дипломатичним листом Кіпру, загиблим співробітником російської дипмісії був третій секретар посольства Олексій Панов. За даними «Эхо» із посиланням на дослідника російського впливу за кордоном, Панов насправді був офіцером ГРУ РФ у званні капітана.

Що відомо про Олексія Панова?

Автор книжки «Російські агенти впливу в Німеччині» та розслідувань про діяльність спецслужб РФ на Кіпрі Дмитро Хмельницький розповів, що, за інформацією його джерел, 41-річний Панов до відрядження на Кіпр працював у Москві в інституті, пов’язаному з радіотехнікою. Не виключено, що там працювала і його дружина. У межах роботи в посольстві він відповідав за «обслуговування шпигунської апаратури в посольстві і, імовірно, за його межами».

Загадкова смерть Панова

Хмельницький звернув увагу на низку дивних моментів: за даними російської дипмісії, Панов помер 8 січня, однак офіційне повідомлення з’явилося лише 12 січня. Протягом цього часу кіпрських поліцейських не допустили на територію посольства, а також не передали їм передсмертну записку, яку, ймовірно, залишив Панов.

«Якби причиною самогубства були особисті обставини, то незрозуміло, навіщо так довго приховували його смерть. Значить, було щось, що поставило їх у скрутне становище, і чотири дні йшли переговори з Москвою. Не виключаю, що він міг готувати втечу, яку розкрили і „запобігли“, що абсолютно нормально для радянських і російських спецслужб», — зазначив Хмельницький.

Реклама

На Кіпрі активно працюють російські шпигуни

Експерт також підкреслив, що російські дипломатичні представництва по всьому світу традиційно виконують функції розвідувальних центрів. За його словами, нині, коли дипломатія РФ «звелася до абсолютного мінімуму», розвідка стала «ледь не єдиним, чим вони займаються».

Хмельницький додав, що на Кіпрі й досі активно працюють російські шпигуни.

«Одних радників, а це полковницькі посади, у російському посольстві на Кіпрі зараз вісім осіб, не кажучи вже про перших, других і третіх секретарів», — сказав він.

Водночас експерт наголосив, що не володіє інформацією щодо загадкового зникнення на Кіпрі Баумгертнера напередодні смерті Панова та можливого зв’язку між цими подіями.

Реклама

Російська влада офіційно не озвучувала причину смерті Панова. У заяві посольства, де згадуються лише його ініціали без зазначення посади, йдеться про те, що його загибель стала «глибоко особистою трагедією для його рідних і близьких». Водночас будь-яка публічна інформація про Панова в Інтернеті відсутня.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Кіпрі зник безвісти Баумгертнер: востаннє 56-річного бізнесмена бачили 7 січня в Лімасолі. Поліція залучила до пошуків авіацію, дрони та підрозділи цивільної оборони. Російський бізнесмен відомий своєю скандальною біографією — 2013 року його арешт у Білорусі спричинив масштабний міждержавний конфлікт, відомий як «калійна війна».