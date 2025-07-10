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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Після зустрічі з Лавровим Рубіо зробив заяви про санкції проти РФ та мир в Україні

Адміністрація Трампа радиться з Сенатом США щодо того, як виглядатиме законопроєкт про санкції проти РФ.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Після зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у четвер, 10 липня, держсекретар США Марко Рубіо зробив заяви щодо запровадження санкцій проти Росії та можливості мирного врегулювання в Україні.

Заяви очільника Держдепу цитує Clash Report та російські пропагандисти «РИА Новости».

За словами Марко Рубіо, адміністрація Трампа радиться з Сенатом США щодо того, як виглядатиме законопроєкт про санкції проти РФ.

«Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії», — наголосив Рубіо.

Держсекретар США також заявив, що обговорив з Лавровим «деякі ідеї» щодо того, як може виглядати «дорожня карта» завершення війни в Україні.

«США зацікавлені у чіткому плані завершення конфлікту в Україні, пропозиції щодо цього у четвер будуть представлені Трампу», — сказав він.

Марко Рубіо також заявив, що на зустрічі з представниками Росії у четвер США почули пропозиції щодо України, які раніше не озвучувалися.

«США продовжать контакти з усіма сторонами задля врегулювання конфлікту в Україні, незважаючи на „відсутність прогресу“ у мирних переговорах», — наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп погоджується підтримати двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії.

Законопроєкт, який передбачає запровадження мита у розмірі 500% щодо тих країн, які купують нафту та газ у Росії, може бути ухвалено вже цього місяця.

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