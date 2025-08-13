Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Прямі санкції США проти Росії можуть посилитися, а вторинні мита, що накладаються на торгових партнерів Москви, можуть зрости, якщо переговори президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці пройдуть невдало.

Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Bloomberg Television у середу, 13 серпня, передає Newsweek.

За його словами, «усі розчаровані президентом Путіним».

«Ми очікували, що він [президент РФ Володимир Путін] сяде за стіл переговорів більш сміливо. Схоже, він готовий до переговорів, і ми запровадили вторинні тарифи для індійців за купівлю російської нафти. І я розумію, що якщо справи підуть не так, то можуть бути підвищені санкції або вторинні тарифи», — заявив Бессент.

Він також закликав європейських лідерів вжити аналогічних санкційних заходів, наголосивши, що ЄС може посилити важелі впливу на Кремль.

«Я не збираюся випереджати президента, але президент найкраще вміє створювати собі важелі впливу, і він чітко дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти розглядаються», — додав Бессент.

Міністр також зазначив, що санкції проти Росії в залежності від результату зустрічі можуть бути посилені чи ослаблені, або запроваджені на певний термін.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Путін погодився на переговори через дії президента США Дональда Трампа. Мовляв, Москву стривожило запровадження нових тарифів для Індії через купівлю російської нафти.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп підписав указ, який передбачає додаткове мито на товари з Індії, збільшивши його до 50%.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торговельних партнерів Росії.