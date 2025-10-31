Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пом’якшив свій тиск на Росію після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у четвер, 30 жовтня. Незважаючи на попередній тиск на Індію щодо скорочення закупівель російської нафти, Трамп не висунув такої вимоги Китаю.

Про це повідомляє Fox News.

Те, що тема російської нафти, найбільшими експортерами якої є Китай та Індія, не була предметом обговорення на зустрічі із Сі Цзіньпіном підтвердив сам американський президент.

«Ми справді не обговорювали нафту», — сказав він журналістам пізніше.

Тема припинення війни в Україні порушувалася у розмові лідерів Китаю та США, але Дональд Трамп не висловив прагнення швидкого її завершення.

«Ми обидва працюватимемо разом, щоб побачити, чи зможемо ми чогось досягти… Іноді, мабуть, доводиться дозволяти їм воювати. Божевілля. Але він [Сі Цзіньпін] нам допоможе, і ми будемо працювати разом над Україною», — сказав Трамп у коментарі журналістам.

Як наголошує видання, для президента, який пообіцяв «закінчити війну в перший день», ці коментарі свідчать про перехід від наполегливості до відсторонення.

За словами неназваного європейського чиновника, відбувається «типовий маятник Трампа, який коливається, то в один, то в інший бік».

Попри те, що Трамп наполягає на тому, що його адміністрація прагне миру «через силу», пише Fox News, його останні дії та риторика малюють складнішу картину, яка змусила союзників гадати, яка версія політики Трампа щодо України переможе наступною.

Нагадаємо, раніше експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін у своїй статті для видання The Telegraph припустив, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном може посприяти прориву в його зусиллях щодо припинення війни в Україні. За його словами, найбільше сприяє можливості Кремля продовжувати війну готовність Китаю закуповувати великі обсяги російської нафти, незважаючи на західні санкції.