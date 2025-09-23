Глава України Володимир Зеленський / © ТСН

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український глава Володимир Зеленський показав жест журналістці ТСН, давши зрозуміти, що перемовини инули добре.

Про це розповіла журналістка ТСН Ольга Кошеленко.

23 вересня після завершення переговорів президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського журналістка ТСН Ольга Кошеленко в прямому ефірі на YouTube-каналі ТСН запитала у Зеленського, як завершилися переговори.

«Володимир Олександрович показав палець вгору», — сказала вона.

Тож, вона висловила сподівання, що зустріч була вдалою.

«Сподіваємося, що все добре. Зараз проходить делегація до місця наступної події», — додала кореспондентка.

Вона припустила, що відбудуться двосторонні зустрічі Зеленського і з іншими світовими лідерами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді про гарантії безпеки для України під час Генасамблеї ООН.

Водночас Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО мають збивати російські військові літаки, які порушують їхній повітряний простір.