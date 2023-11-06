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Після 20-річної паузи: Зеленський налагодив контакт з президентом Сьєрра-Леоне

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Після 20-річної паузи: Зеленський налагодив контакт з президентом Сьєрра-Леоне

Володимир Зеленський

Контакти між двома державами не відбувалися 20 років

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна нарешті, після 20-річної паузи, відновила контакт між двома державами на найвищому рівні.

"Вітаю Сьєрра-Леоне з обранням до Радбезу ООН на 2024–2025 роки та сподіваюся на продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Обговорили нашу Формулу Миру, успішну зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки нашого бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках.  Розповів про ініціативу #GrainFromUkraine і запросив на другий саміт, що відбудеться в її межах", - розповів глава держави.

Нагадаємо, що Подоляк назвав реальну мету Росії, яка "хоче" переговорів.

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Дата публікації
Перегляди
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