Після 20 років переховування захоплений один із найбільш розшукуваних терористів – фото

За нього було оголошено винагороду в розмірі 250 000 доларів США.

У Вельсі, Велика Британія, заарештували терориста, який понад два десятиліття перебував у списку найбільш розшукуваних ФБР.

Про це повідомляє Metro.

Даніель Андреас Сан-Дієго розшукувався ФБР у зв'язку з двома вибухами, пов'язаними із захистом прав тварин, які сталися в Сан-Франциско 2003 року.

Сан-Дієго нібито заклав дві бомби в офісі біотехнологічної корпорації Chiron Inc. в Емерівіллі, штат Каліфорнія, в серпні 2003 року. Перша бомба вибухнула рано-вранці, а друга, яка мала здетонувати через годину після першого вибуху, була знайдена і знешкоджена до того, як вона вибухнула.

Місяць потому ще одна бомба, начинена цвяхами, імовірно закладена Сан-Дієго, вибухнула на території корпорації з виробництва харчових продуктів у Плезантоні, Каліфорнія. Внаслідок вибуху ніхто не загинув і не постраждав.

2009 року він був внесений до списку найбільш розшукуваних терористів ФБР.

Даніель Андреас Сан-Дієго / Фото: ФБР

Сан-Дієго був заарештований у своєму будинку в сільській місцевості поруч з лісом, підтвердило Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії.

Після затримання Даніель з'явився у Вестмінстерському магістратському суді, де розпочався процес його екстрадиції до США для висунення звинувачень.

Речник NCA повідомив видання: "У понеділок, 25 листопада 2024 року, співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю за підтримки колег із контртерористичної поліції та поліції Північного Вельсу заарештували 46-річного Даніеля Андреаса Сан-Дієго в районі Конві на прохання влади США. Він з'явився у Вестмінстерському магістратському суді 26 листопада, коли розпочалася процедура екстрадиції. Він був взятий під варту".

Даніель Андреас Сан-Дієго / Фото: ФБР

ФБР стверджує, що втікач вважався озброєним і небезпечним протягом двох десятиліть, коли він перебував у розшуку, і, як вважають, мав зв'язки з екстремістськими групами, що захищають права тварин.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив: "У нашій країні є правильний і неправильний способи висловлювати свої погляди, і перехід до насильства і знищення майна не є правильним шляхом".

За інформацію, яка допоможе його затримати, вже давно оголошено винагороду в розмірі 250 000 доларів США.

Нагадаємо, батько трьох дітей інсценував свою смерть і втік зі США до Узбекистану. Вважалося, що він втопився в озері.

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