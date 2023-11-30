Після 33 років самотності помер "найсумніший слон у світі" (фото)

За те, щоб Малі приділялося більше уваги, виступав навіть Пол Маккартні.

У зоопарку Маніли, Філіппіни, помер "найсумніший слон у світі" Вішвамалі, який також відомий як Малі.

Про це пише ВВС.

Самка, якій було 49 років, пішла з життя 28 листопада від застійної серцевої недостатності.

Малі прожила одна у своєму загоні більшу частину свого життя і прибула до зоопарку 1981 року.

За словами головного ветеринара, доктора Генріха Патріка Пенья-Домінго, улюблена азіатська слониха вперше почала виявляти ознаки занепокоєння минулої п'ятниці, коли вона терлася хоботом об стіну. Це ознака того, що їй боляче.

Слон Малі / Фото: Getty Images

Вранці у вівторок Малі лежала на боці, важко дихаючи, і померла в другій половині дня, попри а те, що ветеринари давали їй антигістамінні препарати та вітаміни. Розтин показав, що вона мала закупорку аорти і рак деяких органів.

За даними Discover Wildlife, вона прожила значно коротше життя, ніж азіатські слони в дикій природі, середня тривалість життя яких становить 70 років, або інші слони в неволі, які живуть приблизно до 80 років.

Вона переїхала зі Шрі-Ланки до зоопарку Маніли після того, як уряд Шрі-Ланки подарував її тодішній першій леді Філіппін Імельді Маркос.

Малі ненадовго поділилася своїм простором з іншим слоном за окликом Шиба, який помер 1990 року. Відколи Шиба помер, Малі жила одна.

Слон Малі / Фото: Getty Images

"Попри неодноразові попередження PETA, влада Манільського зоопарку і міста проігнорувала явно болісні проблеми з ногами в Малі, які є основною причиною смерті слонів, що містяться в неволі. Кожна людина, яка відмовила їй у ветеринарній допомозі та заблокувала її переведення до притулку, має бути притягнута до відповідальності", — йдеться у заяві. "Спасибі всім, хто згуртувався за її звільнення, від доктора Джейн Гудолла і сера Пола Маккартні до безлічі філіппінських зірок та тисяч школярів".

До слова Пол Маккартні виступав за те, щоб Малі приділялося більше уваги.

"Я був шокований, дізнавшись, що Малі ніколи навіть не отримувала належного профілактичного догляду за ногами", - сказав він у листі 2013 року тодішньому президенту Філіппін Беніньо Акіно III, повідомляє Rappler. "Проблеми зі стопами та суглобами є основною причиною смерті слонів, що містяться в неволі на твердих поверхнях, і такий вид догляду пропонується у кожному шановному зоопарку світу".

Він також написав: "Я пишу, щоб долучитися до багатьох інших, хто підтримує переведення Малі, самотнього слона, який зараз міститься в зоопарку Маніли, до заповідника у Таїланді, якнайшвидше".

Нагадаємо, стадо диких слонів розтоптало автомобіль, який збив слоненя. Тварини помстилися за дитинча.

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