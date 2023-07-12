Після 53 років в'язниці: послідовниця серійного вбивці Чарльза Менсона вийшла на свободу

У момент скоєння вбивств, у яких Ван Хаутен брала безпосередню участь, їй було 19 років.

Колишня послідовниця Чарльза Менсона Леслі Ван Хаутен була звільнена у вівторок, 11 липня, після 53 років перебування за ґратами, повідомляє Каліфорнійський департамент виправних установ та реабілітації.

Про це пише ABC News.

За словами її адвоката, Ван Хаутен зараз перебуває в "перехідному житловому закладі".

Вона була звільнена під нагляд за умовно-достроковим звільненням і "буде мати трирічний максимальний термін умовно-дострокового звільнення з переглядом умовно-дострокового звільнення через один рік", — повідомили в департаменті.

Жінку звільнили після того, як минулого тижня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що не проситиме Верховний суд штату блокувати її умовно-дострокове звільнення.

“Губернатор Ньюсом тричі скасовував рішення про умовно-дострокове звільнення Ван Хаутен після вступу на посаду та захищався від оскаржень нею цих рішень у суді”, — заявила 11 липня Ерін Меллон, директорка із комунікацій Офісу губернатора.

Меллон продовжила: “Губернатор розчарований рішенням Апеляційного суду звільнити Ван Хаутен, але не буде вживати подальших заходів, оскільки спроби подати апеляцію навряд чи будуть успішними. Верховний суд Каліфорнії приймає апеляції в дуже небагатьох випадках”.

Ван Хаутен було 19 років, коли вона брала участь у вбивствах 10 серпня 1969 року Лено Лабіанки, багатого бакалійника, і його дружини Розмарі Лабіанки в їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Подружжя зарізали, а на животі Лено Лабіанки було вирізано слово “війна”.

Це фото з архіву 29 березня 1971 року, на якому зображено Леслі Ван Хаутен в ізоляторі Лос-Анджелеса / AP

Ван Хаутен розповіла ABC News у 1994 році, що вона та інший послідовник Менсона завели Розмарі Лабіанку в спальню, і “туди долинули звуки, як містер Лабіанка вмирає — жахливі гортанні звуки. Вона почала кликати його та кричати. І в цей момент, на коротку мить, я зрозуміла, знаєте, це люди, які люблять один одного”.

Вона сказала, що послідовник Менсона Чарльз “Текс” Вотсон дав їй ніж.

“Він сказав: “Зроби що-небудь”, тому що Менсон наказав йому переконатися, що всі ми забруднили руки”, — розповіла Ван Хаутен. “І я вдарила місіс Лабіанку в поперек приблизно 16 разів”.

Ван Хаутен не брала участі у вбивствах "сім'єю Менсонів" актриси Шерон Тейт і чотирьох інших, які були вбиті в іншому будинку в Лос-Анджелесі ввечері раніше.

Ліворуч — Чарльз Менсон 14 серпня 2017 року на фотографії, наданій Каліфорнійським департаментом виправних установ та реабілітації; праворуч — Чарльз Менсон 22 грудня 1969 року, під час виходу із зали суду в Лос-Анджелесі / AP

Хоча Чарльз Менсон не вчиняв вбивств сам, він наказував це робити своїм послідовникам. Він помер у в'язниці в 2017 році.

Читайте також: