Після атаки БПЛА на аеродромі в Морозовську пролунав новий вибух, є поранені

Вісім росіян постраждали внаслідок вибуху безпілотника, що впав поблизу аеродрому в Морозівському районі Ростовської області.

У Ростовській області під час слідчих дій здетонував вибуховий пристрій на одному з дронів, які атакували регіон в ніч проти 5 квітня.

Про це повідомив місцевий губернатор Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це сталося в Морозівському районі, неподалік від аеродрому. Здетонував безпілотний літальний апарат, що "впав" уночі.

"Постраждали, за попередніми даними, вісім осіб. Вони проводили слідчі дії на місці падіння безпілотників. Поранених доправлено до районної лікарні, де їм надається медична допомога. До Морозівська направлено додаткові бригади медиків", - додав Голубєв.

Атака на російські аеродроми 5 квітня

У російському місті Морозовськ, Ростовська область, вночі 5 квітня пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про атаку на місцевий аеродром. Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів.

Аналітики повідомляють, що майже 30 літаків окупантів могли перебувати на аеродромі в Морозівську, який вночі атакували БпЛА. Так, в момент атаки на аеродромі нібито перебували 26 Су-34 і три Су-30/35.

За інформацією джерел ТСН.ua, щонайменше 6 літаків ворога знищено під час нічної атаки. Ще 8 нібито пошкоджені. Є втрати і серед особового складу ворогів.

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