Після атаки з аеродрому Дягілєво зникли 9 бомбардувальників: супутникові фото

Після удару по російському аеродрому Дягілєво під Рязанню з нього зникли щонайменше дев’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22М.

Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 7 грудня компанією Planet.com.

"З місць стоянки після удару українського безпілотника (Україна офіційно не визнавала свою причетність – ред.) зникли щонайменше 9 далеких бомбардувальників Ту-22М, включно з пошкодженим вибухом літаком", – інформує "Радио Свобода".

Зауважимо, що раніше в Мережі були викладені фото з аеродрому Дягілєво після вибухів там. На кадрах зафіксована пошкоджена російська техніка, зокрема бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник.

Аэродром "Дягилево". Как следует из спутниковых снимков сервиса https://t.co/B1Ce9rMBM1 за 7 января, мест стоянки после удара украинского беспилотника исчезли как минимум 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М, включая поврежденный взрывом самолет. pic.twitter.com/DUF8NNgWMp — Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 7, 2022

Вибухи на аеродромах у Росії

Одразу на двох аеродромах РФ пролунали вибухи 5 грудня. Йдеться про Дягілєво та Енгельс, що розташовані майже на 500 км у глибині території країни. Внаслідок інциденту були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Згідно з заявою російського Міноборони, вибухи були спричинені атаками за допомогою безпілотників виробництва СРСР.

Щодо авторства цих атак, то наразі ніхто не визнав свою причетність. Зокрема, в українській розвідці не підтвердили, але й не спростували причетність держави до ударів по російських аеродромах.

Коментуючи ці атаки, західні чиновники сказали, що Росії тепер доведеться набагато ретельніше думати про те, як забезпечити безпеку своїх дальніх бомбардувальників. Зокрема, доведеться розосередити їх на різних територіях.

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