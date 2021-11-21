Після аварії з потягом автомобіль кілька кілометрів волочився вздовж колії: водій не вижив, відео

ДТП трапилася на залізничному переїзді в Алтайському краї Росії.

Товарний потяг, у який врізався легковий автомобіль на переїзді поблизу міста Барнаула (Алтайський край РФ), кілька кілометрів тягнув його за собою.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Бушующий мир”, опублікувавши відповідне відео.

Машину, що зачепилася за кут вантажного вагона, помітили автолюбителі на переїзді в селищі Черницьк під Барнаулом. Товарняк промчав повз очевидців на великій швидкості, а зупинився лише в селі Новороманове, де розташована станція Калманка.

Скільки саме кілометрів біла "Лада" волочилася вслід за потягом, невідомо. Свідки стверджують, що водія автівки виявили у салоні без голови.

Нагадаємо, раніше в Росії вантажівка протаранила потяг - 14 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулись.

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