Після аварії з потягом автомобіль кілька кілометрів волочився вздовж колії: водій не вижив, відео

ДТП трапилася на залізничному переїзді в Алтайському краї Росії.
Товарний потяг, у який врізався легковий автомобіль на переїзді поблизу міста Барнаула (Алтайський край РФ), кілька кілометрів тягнув його за собою.
Про це повідомили в Telegram-каналі “Бушующий мир”, опублікувавши відповідне відео.
Машину, що зачепилася за кут вантажного вагона, помітили автолюбителі на переїзді в селищі Черницьк під Барнаулом. Товарняк промчав повз очевидців на великій швидкості, а зупинився лише в селі Новороманове, де розташована станція Калманка.
Скільки саме кілометрів біла "Лада" волочилася вслід за потягом, невідомо. Свідки стверджують, що водія автівки виявили у салоні без голови.
Нагадаємо, раніше в Росії вантажівка протаранила потяг - 14 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулись.
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