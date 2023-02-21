Після двох нових землетрусів у Туреччині поранення отримали близько 300 осіб

Близько 300 осіб поранено після двох землетрусів у турецькій провінції Хатай, стан 18 — тяжкий.
Троє осіб загинули після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай, повідомила влада.
Влада провінцій Анталья та Мерсін закликала громадян не наближатися до моря після землетрусів на південному сході Туреччини, є побоювання підвищення його рівня
Після нових підземних поштовхів магнітудою 6,4 та 5,8 у турецькій провінції Хатай люди масово вийшли з будинків на вулиці.
Землетрус з епіцентром у турецькій Антак'ї відчувався також у Лівані, Сирії, на Кіпрі та в Ізраїлі, повідомили європейські сейсмологи.
Зауважимо, що на початку лютого у Туреччині та Сирії сталося кілька землетрусів. Число загиблих їх результаті становить понад 46 тисяч осіб. Серед них – щонайменше 40,6 тисячі у Туреччині.
Нагадаємо, в суботу в раніше зруйнованій турецькій провінції стався новий землетрус. Підземні поштовхи були раптовими та тривали близько 20 секунд, викликавши паніку серед місцевих мешканців.
14 лютого стало відомо, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинула українка Юлія Петрова та її двоє синів із Запоріжжя – 10 та 5 років.
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