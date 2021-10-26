Після евакуації втекли ще десятки українців: у МЗС назвали кількість громадян, які хочуть вибратися із захопленого Афганістану

Після евакуації втекли ще десятки українців: у МЗС назвали кількість громадян, які хочуть вибратися із захопленого Афганістану

Українці залишають Афганістан і самостійно.

В Афганістані, який після виведення військ США владу захопили бойовики терористичного руху "Талібан", залишаються близько 130 громадян України, які хочуть повернутися додому. Наразі МЗС шукає безпечні шляхи для їхньої евакуації.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

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За його словами, українці залишають Афганістан і самостійно. Так, протягом місяця понад 30 громадян України та членів їхніх сімей виїхали з країни без сторонньої допомоги.

"Зараз близько 130 (українців - ред.) хочуть повернутися. Розробляємо безпечні шляхи виїзду", - написав глава МЗС.

Нагадаємо:

24 серпня у "Борисполі" приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб.

відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб. У серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих

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