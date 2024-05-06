Після інавгурації Путіна в РФ посилять мобілізацію – Коваленко повідомив, скільки планують призвати

Мобілізація в Росії стає неминучою і невідворотною, а кількість мобілізованих у 2024 може досягти 500 тисяч.

Після інавгурації Володимира Путіна 7 травня в Росії розпочнеться посилена мобілізація. До кінця 2024 року російське командування планує мобілізувати 500 тисяч осіб.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про це у спільному проєкті з OBOZ.UA.

За словами експерта, мобілізувати 500 тисяч росіян "цілком реально". Проте є проблема із забезпеченням.

За підрахунками аналітика, вперше за весь 2023 рік та від початку 2024 року контингент російської армії у зоні бойових дій в Україні зменшився.

"Через це мобілізація в Росії стає неминучою і невідворотною, а кількість мобілізованих у 2024 може досягти 500 тисяч. І це цілком реальна цифра, якщо протягом кількох місяців у Росії мобілізуватимуть не по 25-30 тисяч осіб, а по 50-60 тисяч. І ця кількість не перевантажуватиме всю мобілізаційну систему, як у 2022 році, коли під час так званої часткової мобілізації залучалося по 100 тисяч на місяць і вся система буквально тріщала по швах", – зазначив Коваленко.

Проте, наскільки добре ця так звана армія РФ буде підготовлена та оснащена, забезпечена та укомплектована, – питання.

"Більша частина з них не пройде тримісячну базову підготовку. Більш ніж впевнений, що середньостатистичні "мобіки" нової хвилі будуть опинятися в зоні БД вже протягом двох тижнів, і їхня основна роль буде – м'ясна затичка на фронті. І лише з 15-20% від усіх мобілізованих формуватимуться нові підрозділи на напівпрофесійній основі – з їх подальшим введенням в Україну", – пояснив експерт..

За інформацією фахівця, російський ВПК не встигає повністю задовольняти потреби російської армії в отриманні техніки для компенсації втрат та одночасної повної комплектації підрозділів.

Наприклад, станом на початок травня 2024 року дефіцит техніки в російських військах становить:

танки – 50%;

ББМ – 70%;

ствольна артилерія – 40%;

РСЗВ – 80%.

Тож, на думку експерта, росіяни вирішуватиме завдання у зоні бойових дій в Україні переважно піхотною компонентою, намагаючись домінувати саме кількісним показником.

Нагадаємо, раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що Росія має мобілізувати на війну понад 150 тисяч жителів окупованих територій Запорізької області.

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