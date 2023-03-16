Після інциденту з дроном і винищувачами США не прагнуть ні конфлікту, ні ескалації з Росією

У Пентагоні також повідомили, що не вимагали від РФ жодних вибачень.

Після інциденту з двома російськими винищувачами Су-27, які дуже непрофесійно спробували перехопити американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, у Пентагоні заявили, що не прагнуть ескалації з Росією.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву речника Пентагону Пета Райдера.

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, ми не прагнемо ескалації з Росією", - повідомив Райдер.

Він зазначив, що відео, де винищувачі РФ скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі, було оприлюднено, щоб "публічно продемонструвати, яких дій вжили росіяни".

Райдер також повідомив, що Сполучені Штати не вимагали від Росії жодних вибачень.

Водночас у Білому домі вважають дії російських винищувачів Су-27 щодо американського безпілотника MQ-9 Reaper агресивними та свідомими. Однак там зазначили, що не можуть стверджувати, чи прагнув російський пілот влаштувати зіткнення з дроном.

Тим часом росіян, які знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя, зацікавила внутрішня електронна "начинка" БПЛА США, а також його двигун.