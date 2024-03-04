Після кількох чарок може й не таке: Медведєв у костюмі Соловйова згадав Кучму і заявив, що “Україна — це Росія” (відео)

Він також заявив про необхідність “рахуватися з думкою РФ” та посподівався на “нових керівників” України.

Заступник очільника Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав чергову порцію треш-заяв про Україну та Захід. Зокрема, він заявив, що Україна це нібито “безумовно, Росія”, розкритикував західних лідерів, а також висловив сподівання на нових “конструктивних” українських лідерів.

Відповідне відео вже розлетілося Мережею і спровокували виникнення численних мемів.

Дмитро Медведєв 4 березня виступив на “Всесвітньому фестивалі молоді”, який організували в Сочі за особистою вказівкою кремлівського диктатора Володимира Путіна. Звісно, захід має пропагандистську мету, що й довів своєю присутністю колишній президент РФ.

Під час свого виступу Медведєв одразу ж згадав Путіна, переказавши його слова про те, що “кордони Росії ніде не закінчуються”. Окрім цього, Медвєдєв почав розповідати, нібито Україна погано впливає сама на себе та інші кремлівські наративи.

Як ще одне підтвердження окупаційних цілей Москви, за спиною у Медвєдєва з'явилася вигадана карта світу, на якій Україні поділена між багатьма країна, але найбільше — нібито у складі Росії. У своєму виступі Медвєдєв, який навіщось одягнув напіввійськовий френч “під Сталіна” (такий самий носить інший пропагандист — Володимир Соловйов. — Ред.), також згадав й Леоніда Кучму з його книгою “Україна — не Росія”.

“Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна — це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна — це, безумовно, Росія”, — сказав пропагандист.

Також ексголова РФ продемонстрував образливі огидні картинки, на яких зображені світові лідери. Зокрема, там були президент США Джо Байден, французький лідер Емманюель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та інші.

Медведев сорвал овации, показав на большом экране картинку из своего Telegram канала pic.twitter.com/27dZSdzT1d — Sergey Nechaev (@SNechatv) March 4, 2024

У Мережі вже висміяли заяви Дмитра Медведєва, зазначивши, що йому давно час виспатися, бо йому “не дали нормально похмелитися”. Також користувачі пишуть, що “Дімону принесли контурну карту”. Окрім цього, без уваги не залишився і костюм політика — у Мережі порівнюють його з вбранням Соловйова, а дехто пригадує одяг Кім Чен Ина чи Доктора Зло.

Унікальні кадри. дмитро медвєдєв на фоні логотипу гурту Казка. ‍♂️ pic.twitter.com/1MCGC39llX — Bohdan Cheshyk (@themgrnt) March 4, 2024

Вчера Дмитрий Медведев, нарядившись Доктором Зло, выступил перед делегатами Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. pic.twitter.com/xrHwObygcN — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) March 4, 2024

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