Після перемир'я Путін може розпочати іншу військову операцію: політолог про наміри диктатора

Після короткого перемир'я президент РФ Володимир Путін може розпочати іншу військову операцію в межах повномасштабної війни під час перманентного передвиборчого процесу в Україні.

Про це сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав в ефірі "Київ 24".

За словами політолога, після переговорів делегацій США та РФ у Саудівській Аравії стало зрозуміло, що президента Дональда Трампа вже влаштує перемир'я, а не довготривалий мир в Україні, адже він став знижувати рівень своїх очікувань.

"Він підміняє поняття, вже замість миру перемир'я. Для нього це підходить. Таким чином він нібито хоче продавати досягнення швидкого миру за рахунок припинення вогню, але скільки це припинення триватиме питання відкрите", — каже Чаленко.

Нагадаємо, переговори у Саудівській Аравії Трамп оцінив, як "дуже хороші" й додав, що після них він переконався в можливості укладення угоди щодо війни. Президент США також фактично урівняв Москву і Київ у війні, заявивши що як Росія, так і Україна щодня втрачають тисячі й тисячі солдатів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.