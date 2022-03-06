Після критики на батьківщині грузинка Тамара Гвердцителі відмовилася співати в Кремлі

Виступ співачки був запланований у Москві на концерті до Міжнародного жіночого дня.
Відома грузинська співачка Тамара Гвердцителі не буде учасницею концерту у Кремлівському палаці, який відбудеться в неділю, 6 березня, з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Тамара Гвердцителі не буде співати на концерті в Кремлі 6 березня", - йдеться у дописі.
Такому рішенню співачки передувала різка критика на її адресу на батьківщині - у Грузії. Зокрема, громадські активісти розфарбували іменну зірку Тамари Гвердцителі перед будинком тбіліської філармонії у кольори українського прапора.
Серед тих грузинських артистів, участь яких анонсована на цьому концерті, є також співак Сосо Павліашвілі та гурт A'Studio, солісткою якого є Кета Топурія. Про їхню відмову співати в Кремлі наразі не повідомили.
Нагадаємо, раніше співак грузинського походження Валерій Меладзе першим із російських артистів закликав зупинити війну. Відповідне відео було опубліковане в Instagram артиста.
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