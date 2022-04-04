Після моторошних кадрів з Бучі Німеччина висилає низку дипломатів РФ та оголошує їх персонами нон ґрата

Після моторошних кадрів з Бучі Німеччина висилає низку дипломатів РФ та оголошує їх персонами нон ґрата

За словами Бербок, російські чиновники щодня працюють проти "нашої свободи і згуртованості нашого суспільства у Німеччині".

Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ у відповідь на масові вбивства росіянами українців у Бучі. Російські співробітники повинні залишити країну протягом 5 днів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в понеділок, 4 квітня, передає CNN.

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"Російські чиновники щодня працюють проти нашої свободи і згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині. Їхня робота є загрозою для тих, хто шукає притулок у нас. Ми не будемо далі цього терпіти. Про це ми сьогодні сказали послу Росії", - сказала Бербок.

Очільника німецького зовнішньополітичного відомства відреагувала на звірства російських військових солдат у Бучі. Вона сказала, що жорстокі дії армії РФ "свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто слідкує за їхньою пропагандою, про волю до руйнування, яка перетинає всі кордони".

" Ми повинні побоюватися, що подібні фотографії (з’являться - ред.) з багатьох інших місць, окупованих російськими військами", - продовжила вона.

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