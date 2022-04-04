Після моторошних кадрів з Бучі Німеччина висилає низку дипломатів РФ та оголошує їх персонами нон ґрата

За словами Бербок, російські чиновники щодня працюють проти "нашої свободи і згуртованості нашого суспільства у Німеччині".
Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ у відповідь на масові вбивства росіянами українців у Бучі. Російські співробітники повинні залишити країну протягом 5 днів.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в понеділок, 4 квітня, передає CNN.
"Російські чиновники щодня працюють проти нашої свободи і згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині. Їхня робота є загрозою для тих, хто шукає притулок у нас. Ми не будемо далі цього терпіти. Про це ми сьогодні сказали послу Росії", - сказала Бербок.
Очільника німецького зовнішньополітичного відомства відреагувала на звірства російських військових солдат у Бучі. Вона сказала, що жорстокі дії армії РФ "свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто слідкує за їхньою пропагандою, про волю до руйнування, яка перетинає всі кордони".
"Ми повинні побоюватися, що подібні фотографії (з’являться - ред.) з багатьох інших місць, окупованих російськими військами", - продовжила вона.
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