Після наради щодо стрілянини в Пермському університеті загинув начальник регіонального Слідчого комітету РФ: фото

Відповідальний за розслідування справи пермського стрільця скоїв самогубство у своєму котеджі.
У четвер, 23 вересня, керівника управління Слідчого комітету РФ у Пермському краї Сергія Скарапульцева, який займався розслідуванням справи "пермського стрільця" Тимура Бекмансурова, знайшли мертвим у своєму котеджі.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, чиновник, ймовірно, наклав на себе руки після наради у начальства.
Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, сьогодні в регіональному управлінні СК РФ пройшла нарада з представниками центрального апарату, присвячена атаці на Пермський університет. В результаті наради від розслідування відсторонили багатьох місцевих слідчих.
Тіло Сарапульцева виявили його колеги. Він наклав на себе руки приблизно о 15:00 у власному будинку на Виноградній вулиці.
Для встановлення причин та обставин загибелі високопосадовця до Пермі прибуде перевірка СК РФ.
Нагадаємо, до стрілянини в Пермському державному університеті стрілець готувався кілька років. Гроші на зброю він збирав ще зі школи.