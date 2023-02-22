Після невдалого пуску міжконтинентальної ракети "Сармат" Росія передумала запускати гіперзвукову "Циркон"

Ще місяць тому пропагандасти хвалилися, що російський фрегат виконає навчальний запуск гіперзвукової ракети "Циркон".

Росія відмовилася запускати свою гіперзвукову ракету нового покоління "Циркон" під час спільних навчань з Південною Африкою та Китаєм.

Про це повідомив у середу, 22 лютого, старший російський військово-морський офіцер Олег Гладкий , передає інформаційне агентство Reuters.

"Гіперзвукова зброя в рамках цих навчань використовуватися не буде. У вправах, які ми сьогодні виконуємо, немає прихованого сенсу", - сказав Гладкий.

Видання зауважили, що цього місяця пропагандисти хвалилися, що російський фрегат, який бере участь у навчаннях, виконає навчальний запуск гіперзвукової ракети "Циркон".

Західні ЗМІ пишуть,що Росія, Китай і Сполучені Штати змагаються за розробку гіперзвукової зброї, яка розглядається як спосіб отримати перевагу над будь-яким супротивником завдяки її швидкості та маневреності.

Нагадаємо, вранці 22 лютого з'явилися новини, що Росія нібито провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту американського президента Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Втім, у США спростували цю інформацію. За словами офіційного представника Міноборони США, Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві.

Що відомо про російську ракету "Циркон"

"Циркон" - двоступенева ракета російського виробництва, дальність її польоту може сягати до 600 кілометрів. У РФ заявляли, що ракетами "Циркон" будуть оснащуватися підводні човни та надводні бойові кораблі флоту РФ. Сам диктатор РФ Володимир Путін заявляв, що крилаті ракети “Циркон”, мовляв, є унікальними у світі.

12 листопада 2022 року у Міністерство оборони РФ повідомили, що вони замовили додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон". Перед цим у Росії заявили, що випробували її. Ракету запустили з фрегата "Адмірал Горшков".

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