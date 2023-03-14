Після нічної "бавовни" у Бєлгородській області заявили про "збиття" БПЛА

Після нічної "бавовни" у Бєлгородській області, коли нібито "спрацювала ППО", влада повідомила про "збиття" безпілотника.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков.

"Над Бєлгородським районом системою ППО було збито безпілотний літальний апарат. Наслідки на землі уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає. Є руйнування – уламки БПЛА впали на дах гаража приватного житлового домоволодіння. Усі оперативні служби виїхали на місце", - заявив Гладков.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня у Бєлгородській області сталася чергова "бавовна" під час пусків ракет. Одна з них "самоліквідувалася" неподалік від місця запуску.

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