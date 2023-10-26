Після обрання спікера Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку Ізраїля

Конгресмени закликали бойовиків ХАМАС скласти зброю та відпустити заручників.
Палата представників Сполучених Штатів ухвалила резолюцію, у якій вказується про підтримку Ізраїля у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.
Про це інформує CNN.
Нижня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію, в якій висловила солідарність з народом Ізраїля у його війні проти ХАМАС. Це стало першим актом, який був прийнятий після обрання республіканця Майка Джордана на посаду спікера.
У документі вказується, що Сполучені Штати цілком підтримують прагнення Ізраїля захистити себе від нападів з боку бойовиків ХАМАС. Крім того, у зверненні є заклик до бойовиків ХАМАС, щоб вони склали зброю та звільнили заручників.
Резолюцію під назвою "Разом з Ізраїлем у його обороні від варварської війни, розв'язаної ХАМАС та іншими терористами" підтримали майже всі конгресмени. Піти висловились лише один представник республіканців та 9 демократів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за їх підтримку на Радбезі ООН, де розглядалась резолюція щодо конфлікту з Ізраїлем.
Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.
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