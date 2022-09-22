Після оголошення мобілізації у РФ миттєво зникла 90% підтримка "спецоперації" - російський опозиціонер

Після оголошення Путіним "часткової" мобілізації серед росіян різко знизилась підтримка війни в Україні.

Про це заявив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Вся ця 90% підтримка "спецоперації" Путіна, про яку заявлялося, зникла миттєво. Її, власне, ніколи не було. Значна кількість росіян була готова підтримати цю війну, сидячи на дивані. Але щойно торкнулося їхнього власного життя, вся ця підтримка миттєво випарувалася. Вмирати ніхто не хоче. Абсолютно не зрозуміло, за що треба віддавати своє власне життя", - зазначив він.

Яковенко вважає, що Путін хоче врятувати своє життя сотнями тисяч життів росіян.

"Тільки зеки в невеликій кількості, рецидивісти, серійники просто заради збереження свого життя готові зіграти в цю лотерею. І ще не зрозуміло, як вони поведуться, коли отримають зброю і доїдуть до України. У Москві наразі озвучується чудова ідея – відправляти на фронт мігрантів за російське громадянство. Але також не факт, що люди, які прибули з країн Центральної Азії, будуть готові їхати вмирати за незрозуміло що. Це шалена спроба врятувати своє власне життя – я говорю про Путіна та його оточення – ціною тисяч, десятків тисяч і, найімовірніше, сотень тисяч життів росіян", - додав політик.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами міністра оборони країни Сергія Шойгу, в межах мобілізації планується набрати до війська 300 тис. людей.