Після оголошення мобілізації з Росії втекла 261 тис. чоловіків – ЗМІ

За інформацією видання, через це російські силовики та Міноборони переконують Путіна закрити кордони.

Після оголошення диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації з Росії втекла 261 тисяча чоловіків.

Про це пише видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерела в Адміністрації Путіна.

За інформацією джерела видання, в Адміністрації триває обговорення про закриття кордонів РФ для чоловіків призовного віку, після того, від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. Нібито в останній довідці ФСБ від 25 вересня вказана цифра у 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи, 24-го.

"Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно", —сказав співробітник видання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Кремля про мобілізацію – відверте визнання, що їхня кадрова армія не витримала й посипалась в Україні.

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