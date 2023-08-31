Після останньої атаки на російські аеродроми РФ переглядає свою ППО — британська розвідка

Після успішних атак на російські аеродроми, зокрема у Пскові, росіяни змушені цілком переробляти свою ППО.

Росія змушена посилювати свою ППО на аеродромах для протидії безпілотникам, які успішно атакують РФ, зокрема після удару в ніч проти 30 серпня.

Про це повідомляє розвідка Британії у своєму щоденному зведенні.

Зазначається, що в ніч проти 30 серпня на території Росії сталося близько п’яти окремих атак дронами-камікадзе. Це була наймасштабніша атака на території РФ за час повномасштабної війни.

"Про вибухи повідомляли у Москві, Брянську, Рязані та на повітряній базі Пскова поруч з естонським кордоном. Удар по Пскову, ймовірно, пошкодив кілька військово-транспортних літаків. Всього за серпень 2023 року у Росії було 25 окремих атак дронами, майже точно здійснених за допомогою безпілотників "в один кінець", – кажуть у Міноборони Британії.

Аналітики наголошують, що більшість БПЛА успішно досягли своїх цілей, що свідчить про проблеми російської ППО щодо виявлення та знищення таких повітряних об'єктів.

"Росія, ймовірно, переглядає свою протиповітряну оборону в зоні між Україною і Москвою, щоб краще протистояти цим атакам", - каже британська розвідка.

﻿Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій Росії. Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскові продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що робить подальше розосередження ще складнішим завданням для окупантів.

"Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути питання про встановлення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які, на її думку, перебувають під загрозою атак БПЛА", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, вночі проти 30 серпня російські сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі у Пскові знищили кілька військово-транспортних Іл-76. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни не виявили ці дрони, бо зосередили ППО на прикритті своєї столиці Москви.

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