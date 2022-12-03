Після падіння Росії Грузія та Молдова зможуть звільнити свої території: Жданов прогнозує "стусани"

Після падіння Росії у Грузії та Молдови з’явиться стовідсотковий шанс повернути свої окуповані росіянами території – йдеться про Абхазію, Південну Осетію та Придністров’я.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив у своєму відеоблозі.

При цьому він гадає, що Молдова та Грузія можуть застосувати силу для звільнення своїх території. Проте вікно можливостей буде не надто великим.

"Я думаю, якщо політичне керівництво Грузії та Молдови не впустять своє вікно Овертона, то в них є стовідсотковий шанс повернути ці території. Навіть якщо не виходитиме дипломатичним шляхом… Адже Росія, навіть помираючи, чіплятиметься і кричатиме, що "Ні, ні, ні, давайте ми будемо 25 років виводити (свої війська – ред.)". Тому цілком можливо, що доведеться застосовувати силу. Силу – саме в тому, щоби роззброїти російські війська і просто видворити їх звідти стусанами. При цьому зброю можна забрати як компенсацію. І повернути свою територіальну цілісність, і відновити свій суверенітет", – розповів військовий експерт.

"Не можуть самі – можуть звернутися до країн-сусідок. Думаю, що вони їм повністю допоможуть. Проте в них буде невелике вікно Овертона, тому що російський шовінізм незнищенний на території Московії. Він дуже швидко проявлятиметься знову", – додав Жданов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війна проти України стане початком розпаду Росії.

На думку російського опозиціонера, юриста Марка Фейгіна, розвал Росії залежить від трьох чинників, один із яких – результат війни проти України.

Ексголова МЗС України Володимир Огризко вважає, що сьогоднішня Росія підійшла до того моменту, коли вже є об'єктивні обставини, які не можуть бути усунені тим чи іншим політичним лідером або ж тією чи іншою політичною групою, і йде до свого краху.

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