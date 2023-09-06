Після падіння "Шахеда" в Румунії заявили, що посилять захист повітряного простору

В Румунії заявили, що посилять захист свого повітряного простору після останніх атак країни-агресорки Росії на українські порти на Дунаї, а також після падіння Shahed з румунського боку.

Про це заявив речник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спину, повідомляє "ЄП".

За його словами, на румунському березі Дунаю, що межує з Україною, виявили "фрагменти, що можуть бути частинами дрона".

"Слідчі зібрали ці докази, розпочато лабораторні дослідження. Ми з точністю встановимо, яке їхнє походження… і публічно повідомимо висновки", - каже речник.

Костянтин Спину зауважив, що потенційно це можуть бути або наслідки російської атаки на Ізмаїл три дні тому, або давніших атак.

"Вживаються та будуть вживатися всі процедурні кроки, яких вимагає ситуація. Визначено конкретні заходи для посилення технічних спроможностей, моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України, ми вжили додаткових заходів для безпеки нашого повітряного простору", - повідомив Спину.

Дрони на території Румунії

В українському МЗС повідомили, що в ніч проти 4 вересня під час російської атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського морського порту на Одещині дрони впали та здетонували на території Румунії.

Румунський президент Клаус Йоганніс заперечив інформацію про падіння "Шахеда" на території його держави. Водночас він зазначив, що російські бомбардування України "викликають занепокоєння".

Своєю чергою в Міноборони Румунії заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни. У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників.

Втім, 6 вересня Румунія підтвердила падіння російського "Шахеда". Зазначається, що триває розслідування інциденту.

Читайте також: