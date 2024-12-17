Після перемир'я із Україною РФ може напасти на країни Балтії чи Польщу – опозиціонер Пономарьов

На думку російського опозиціонера, путінський режим не відмовиться від своїх агресивних планів.

Після перемир'я із Україною, протягом двох наступних років Росія може розпочати війну із країнами Балтії чи Польщею.

Таку думку висловив російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає "Київ 24".

На його думку, російська економіка майже повність мілітаризована, тому РФ змушена постійно воювати.

"Якщо відбудеться певне перемир'я з Україною, то війна з НАТО, країнами Балтії, Польщею відбудеться протягом 2-3 років максимум. Це великий фактор небезпеки, який на Заході не дуже добре усвідомлюють. Бо вони зосереджені на тактичному питання – припинити вогонь саме зараз. А що буде потім, вони не дуже усвідомлюють", – зазначає опозиціонер.

Пономарьов попередив, що Кремль буде і надалі модернізовувати власну армію та накопичувати нове озброєння.

Нагадаємо, Ілля Пономарьов – єдиний російський депутат, який 2014 року проголосував проти окупації Криму Росією. Згодом він переїхав до Києва, вивчив українську мову та отримав український паспорт.

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