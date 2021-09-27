Після перерахунку голосів жінки позбулися більшості в парламенті Ісландії

Водночас Ісландія зберегла статус європейської країни із найбільшим відсотком законотворчинь.

В Ісландії після заяви про перший в Європі парламент з жіночою більшістю перерахували голоси та оновили результати суботніх виборів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що за підсумками голосування більшість, а саме 33 місця в новообраному парламенті, отримали чоловіки, а ще 30 - жінки. Раніше в суботу повідомлялося, що ісландський альтинг складатиметься з 33 жінок і 30 чоловіків.

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Попри це, Ісландія зберегла статус європейської країни із найбільшим відсотком законотворчинь (майже 48% від загального числа).

Зауважимо, що лише в декількох державах світу, жодна з яких не розташована в Європі, парламент має жіночу більшість. Лідером є Руанда із 61% законотворчинь у Палаті депутатів. Також на позначці 50% і вище перебувають Куба, Нікарагуа і Мексика.

За даними Міжпарламентського союзу, загалом у світі жінки складають трохи більше чверті законодавців. "Жіноча перемога залишається головною історією цих виборів", - вказала професорка політики Олафур Хардарсон телеканалу RUV після перерахунку голосів.

Система голосування Ісландії розділена на шість регіонів, перерахунок голосів відбувся після питань про кількість поданих бюлетенів. Помилки не були повністю пояснені, однак, як вважається, сталися через людський фактор.

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Напередодні виборів три партії, зокрема правоцентристська Партія незалежності, центристська Прогресивна партія і Рух ліво-зелених на чолі з прем'єр-міністеркою Катрін Якобсдоттір, утворили коаліцію. За підсумками виборів вони отримали 37 місць в альтингу.

Як повідомлялося, у цій країні немає квот на представництво жінок у парламенті. Проте деякі партії вимагають, щоб певна кількість кандидатів були жінками.

Ісландія тривалий час вважалася лідером у питаннях гендерної рівності. 12-й рік поспіль у рейтингу Всесвітнього економічного форуму Ісландію називають найбільш рівноправною країною в світі. Також Ісландія була першою країною, яка обрала президентом жінку (у 1980 році).

Тим часом у Німеччина, де громадяни обирали новий склад Бундестагу, відповідно до перших результатів екзитполів, блок Ангели Меркель ХДС/ХСС набирає 24% і з невеликим відставанням програє соціал-демократам (26%). Ці результати є найгіршими для Блоку в ФРН від 1949 року.

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