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Після першого туру виборів президента Франції відбулися заворушення: у Парижі звели барикаду (відео)

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Після першого туру виборів президента Франції відбулися заворушення: у Парижі звели барикаду (відео)

скріншот з відео

Понад півтисячі демонстрантів пройшли маршем у центрі французької столиці.

Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту.

Як повідомляють французькі ЗМІ, у центрі столиці, в історичному кварталі Ренна пройшли маршем понад півтисячі демонстрантів.

Під час ходи протестувальники запалювали фаєри, кидали димові шашки, підпалювали сміттєві урни та навіть звели барикаду. На двох будівлях було вибито вітрини та розписані фарбою фасади.

Повідомляється, що невдоволення демонстрантів викликало те, що лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка пройшла у другий тур, допустили до участі в виборах.

За офіційною інформацією на цей час, після обробки 95% бюлетенів, у виборчих перегонах лідирує чинний президент Франції Емманюель Макрон, набираючи 27,41%. На другому місці - кандидат від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка отримує 24,03% голосів.

Нагадаємо, у  Франції відбувся перший тур президентських виборів. Лідерами голосування стали чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправих Марін Ле Пен, яку звинувачують у тісних контактах з російським диктатором Володимиром Путіним. 

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