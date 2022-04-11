Після першого туру виборів президента Франції відбулися заворушення: у Парижі звели барикаду (відео)

Понад півтисячі демонстрантів пройшли маршем у центрі французької столиці.
Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту.
Як повідомляють французькі ЗМІ, у центрі столиці, в історичному кварталі Ренна пройшли маршем понад півтисячі демонстрантів.
Cortège antifasciste à Rennes le soir du 1er tour "tout le monde déteste les fachos" après "ni Le Pen, ni Macron"#Rennes #electionpresidentielle2022 #Elections2022 pic.twitter.com/QJAEORlbtt— AB7 Média (@Ab7Media) April 10, 2022
Під час ходи протестувальники запалювали фаєри, кидали димові шашки, підпалювали сміттєві урни та навіть звели барикаду. На двох будівлях було вибито вітрини та розписані фарбою фасади.
Echauffourées à Rennes après l'annonce des résultats pic.twitter.com/REj3jwsU6x— BFMTV (@BFMTV) April 10, 2022
Повідомляється, що невдоволення демонстрантів викликало те, що лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка пройшла у другий тур, допустили до участі в виборах.
Manifestation contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir à #Rennes suite à l'annonce des résultats du premier tour. Des manifestants érigent des barricades dans le centre ville. (@Rennes24, @Meteor35000) #presidentielles2022 #1erTour pic.twitter.com/nlk9GnovFs— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 10, 2022
За офіційною інформацією на цей час, після обробки 95% бюлетенів, у виборчих перегонах лідирує чинний президент Франції Емманюель Макрон, набираючи 27,41%. На другому місці - кандидат від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка отримує 24,03% голосів.
Нагадаємо, у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Лідерами голосування стали чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправих Марін Ле Пен, яку звинувачують у тісних контактах з російським диктатором Володимиром Путіним.
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