Після підриву Каховської ГЕС до берега Абхазії прибило трупи свійських тварин

На викладеному в Мережу відео також зафіксовано багато сміття, що несе до берега швидким потоком.

До морського узбережжя Абхазії після підриву росіянами Каховської ГЕС прибило трупи затонулих свійських тварин.

Про це інформують місцеві пабліки та додають відповідне відео.

Так, трупи українських тварин морська хвиля прибила до пляжу в Сухумі, переповненого відпочивальниками.

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На відео з місця подій видно тіла свійських тварин у морі та багато сміття, що несе до берега швидким потоком.

"Через підірвану росіянами Каховську ГЕС на берег у Сухумі викинуло мертвих домашніх тварин... На чорноморське узбережжя чекає катастрофа", – йдеться в повідомленні одного з пабліків.

До береза в Абхазії прибило трупи українських тварин після теракту на Каховській ГЕС

Наслідки теракту на Каховській ГЕС

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, яку самі ж замінували ще восени 2022 року. Дніпровська вода затопила населені пункти, а Каховське водосховище настільки обміліло, що нагадує постелю.

Так, у Мережі 20 червня з’явилися відео з території водосховища, де замість води було видно величезну пересохлу територію. Водночас супутникові знімки показали, що водосховище подекуди нагадувало пустелю.

Підрив Каховської ГЕС спричинив найбільшу від часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу на європейському континенті. Цей теракт завдав непоправної шкоди флорі та фауні місцевості, знищив урожай, поставив під загрозу життя людей і зруйнував їхні будинки. Під загрозою також опинилася безпечна робота Запорізької АЕС.

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