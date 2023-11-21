Після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом зменшилося постачання снарядів Україні - ЗМІ

Постачання США артилерійських снарядів стандарту НАТО до України скоротилося "на понад 30%" від того часу, як розпочалася війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа.

Про це йдеться у матеріалі ABC News.

Автори публікації наголошують, що, ймовірно, 155-мм артилерійські снаряди є найважливішими боєприпасами для ЗСУ у війні з російськими окупантами. Втім, частину американських запасів, що призначалися для України, перенаправили до Ізраїлю.

Також зазначається, що американські офіційні особи за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

"Вони (офіційні особи США - Ред.) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - сказав анонімний український чиновник.

З його слів, запаси цих життєво важливих артилерійських снарядів становлять "близько 60-70% загальних постачань".

Тим часом високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має жодного відношення до того, що відбувається в секторі Газа". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається у Секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні", сказав чиновник.

Нагадаємо, видання Bloomberg пише, що нову допомогу Україні Конгрес США може ухвалити в середині грудня. Наразі прихильники України у Конгресі ведуть боротьбу за ухвалення великого пакета допомоги.

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