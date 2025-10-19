ТСН у соціальних мережах

Світ
219
1 хв

Після пограбування Лувру біля музею знайшли коштовну річ: що про неї відомо

Після пограбування Лувру у Парижі було знайдено одну з цінностей — корону імператриці Євгенії.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Після пограбування Лувру біля музею знайшли коштовну річ: що про неї відомо

© www.louvre.fr

Одну з викрадених коштовностей було знайдено біля музею Лувр. Ймовірно, це корона імператриці Євгенії, яка була зламана.

Про це пише Le Parisien.

«Ця здобич безцінна», — каже міністерка культури Франції Рачіда Даті.

Вона запевнила, що «насильства» не було. Як додала Даті, під час втечі злочинців було «знайдено ювелірну прикрасу».

«Відвідувачів евакуювали. Здобич безцінна», — заявила вона.

Посадовиця розповіла про операцію, проведену «професіоналами» за «чотири хвилини». Зауважимо, що міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс раніше говорив про «сім хвилин».

Нагадаємо, 19 жовтня музей Лувр у Парижі пограбували невідомі.

«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка культури Рашида Даті.

Злодіям вдалося викрасти дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Ці експонати виставлялися у вітринах Наполеон та Французькі монархи. Попередньо, злочинці втекли на мотоциклах.

219
