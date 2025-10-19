Після пограбування Лувру біля музею знайшли коштовну річ: що про неї відомо

© www.louvre.fr

Одну з викрадених коштовностей було знайдено біля музею Лувр. Ймовірно, це корона імператриці Євгенії, яка була зламана.

Про це пише Le Parisien.

«Ця здобич безцінна», — каже міністерка культури Франції Рачіда Даті.

Вона запевнила, що «насильства» не було. Як додала Даті, під час втечі злочинців було «знайдено ювелірну прикрасу».

Посадовиця розповіла про операцію, проведену «професіоналами» за «чотири хвилини». Зауважимо, що міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс раніше говорив про «сім хвилин».

Нагадаємо, 19 жовтня музей Лувр у Парижі пограбували невідомі.

«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка культури Рашида Даті.

Злодіям вдалося викрасти дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Ці експонати виставлялися у вітринах Наполеон та Французькі монархи. Попередньо, злочинці втекли на мотоциклах.