Після пограбування Лувру біля музею знайшли коштовну річ: що про неї відомо
Після пограбування Лувру у Парижі було знайдено одну з цінностей — корону імператриці Євгенії.
Одну з викрадених коштовностей було знайдено біля музею Лувр. Ймовірно, це корона імператриці Євгенії, яка була зламана.
Про це пише Le Parisien.
«Ця здобич безцінна», — каже міністерка культури Франції Рачіда Даті.
Вона запевнила, що «насильства» не було. Як додала Даті, під час втечі злочинців було «знайдено ювелірну прикрасу».
«Відвідувачів евакуювали. Здобич безцінна», — заявила вона.
Посадовиця розповіла про операцію, проведену «професіоналами» за «чотири хвилини». Зауважимо, що міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс раніше говорив про «сім хвилин».
Нагадаємо, 19 жовтня музей Лувр у Парижі пограбували невідомі.
«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка культури Рашида Даті.
Злодіям вдалося викрасти дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Ці експонати виставлялися у вітринах Наполеон та Французькі монархи. Попередньо, злочинці втекли на мотоциклах.