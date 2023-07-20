Після Путіна до влади в РФ прийде "дует": політтехнолог про "таємного шпигуна Ердогана" в Кремлі

На думку Шейтельмана, до влади в РФ може прийти російський бізнесмен Роман Абрамович разом з опозиціонером Михайлом Ходорковським.

Після Путіна до влади в Росії може прийти "дует" – російський бізнесмен Роман Абрамович разом з опозиціонером Михайлом Ходорковським.

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, передає "УНІАН".

"Тут можна гадати, тут немає правди. Я бачу дует Абрамович-Ходорковський... Ну, хто себе проявив по-справжньому державниками під час цього путчу (бунту Пригожина – Ред.). Дві людини. Абрамович, який замість того, щоб втекти з Москви, поїхав до Москви. Причому вперше за роки. Він не був у РФ не тільки під час (повномасштабної. – Ред.) війни, він і до війни рідко там бував. Він завжди проживав тільки на Заході, і раптом людина летить до Москви під час перевороту. Людина, яка намагається уникнути санкцій, робить для цього безліч всіляких дій, публічних і непублічних", – припустив політтехнолог, наголошуючи, що це лише його особисті здогадки.

Шейтельман зауважив, що після бунту Пригожина Абрамович зачастив до Москви. За його даними, бізнесмен днями приїздив до РФ щодо зернової угоди.

Шейтельман припускає, що Абрамович може бути таємним агентом очільника Туреччини Реджепа Ердогана: "Хто шпигун Ердогана? Чи не Абрамович? Або його люди. Ну, для мене особисто. Чи реальна сила зараз Абрамович? Думаю, так", – сказав він.

Що треба, аби захопити владу в РФ

На думку Шейтельмана, для захоплення влади в Росії потрібні три компоненти: підтримка хоча б якоїсь частини військових (хоча б якийсь серйозний підрозділ), гроші (декілька мільярдів доларів) і підходящий вождь.

"У Абрамовича все це є. І у Абрамовича є багато агентів, які просто пронизали всю Росію. В мерії Москви половина працює на Абрамовича, наприклад. І є Ходорковський, який здатний легалізувати будь-кого, розумієте?

Він єдина людина в російській опозиції, яка має ресурс на Заході. Він займався цим більше десяти років і вибудував відносини із Заходом. Це його кличуть представляти Росію на Мюнхенській конференції з безпеки. А Каспарова кличуть виступати на саміт НАТО. Каспаров у зв'язці з Ходорковським. Ходорковський – людина компромісу. У нього немає проблеми піти з будь-ким на компроміс... Мені здається, ця зв'язка (Абрамович і Ходорковський) реально здатна управляти ситуацією в разі необхідності", – підсумував Михайло Шейтельман.

Раніше Шейтельман заявив, що для Заходу Ходорковський, Каспаров і Навальний – це трійка, яку визнають опозицією як альтернативу владі.

Також він пояснив, чому спроба путчу Пригожина вигідна Україні.

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