Після Путіна в Росії розпочнеться громадянська війна: експерт розповів, хто опиниться по різні боки

В Росії після епохи керівництва країною Володимиром Путіним настане транзит влади. На країну чекає громадянська війна серед олігархів та еліт.

Про це сказав політолог Ігор Рейтерович в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ.

За однією з версій, основними учасниками такої війни, найімовірніше, стануть приватні військові компанії (ПВК) великих корпорацій: “вагнерівці”, “кадировці”, “газпромівці”, а прості росіяни будуть за цим спостерігати, як без них знову переділять країну.

“Ця боротьба буде, звичайно, всередині еліт, ці різні групи між собою зійдуться. І вони битимуться за те, щоб отримати повний контроль над Росією, над її ресурсами”, — зазначив політолог.

За словами Рейтеровича, існує два сценарії розвитку подій. Перший сценарій передбачає, що після відходу Путіна війна починається одразу.

“Вони воюють, це вихлюпується десь на вулиці, активно використовуються ПВК, контроль над силовиками, окремими регіонами тощо”, — розповів він.

Він додав, що можливий розвиток сепаратизму і багатьох інших речей.

Є й другий сценарій, на думку політолога.

"Мені здається, він поки що навіть більш імовірний. Це така, як колись Черчилль говорив про радянську політику, що це сутичка бульдогів під килимом. Усі бачать, що там щось відбувається, але не розуміють, що конкретно. Щось рухається, якісь гарчання, крики, кров виступає, але не видно, що там відбувається безпосередньо. У цьому плані вони можуть влаштувати таке внутрішньоелітне розбирання, але для початку вони створять якийсь аналог політбюро, який перенабере на себе владу після Путіна, більш-менш контролюватиме ситуацію, але вже потім через якийсь період почнеться внутрішньоелітна боротьба за те, щоб залишився хтось один”, — розповів він.

Політолог нагадав, що така ситуація склалася в СРСР після смерті диктатора Сталіна, перед тим, як Микита Хрущов став одноосібним лідером (у 1956 році — ред.).

"А до цього три роки було спочатку їх багато, потім тріумвірат, потім дуумвірат, тільки потім він залишився. І ця історія можлива на сьогодні для Росії", — зазначив експерт.

На його думку, в Росії після Путіна моужть створити аналог колективного управління.

"Спочатку проведуть перехід влади, транзит без Путіна, розв’яжуть питання з Україною. До речі, для них оптимальним варіантом, вони вже про це говорять і обговорюють, бачимо доноситься, що це просто забратися, удати, що нічого не було, спробувати якось мінімально виплатити репарації і взагалі займатися внутрішніми справами. А потім почнуть уже безпосередньо переділ усередині, щоб залишився хтось один, і цей один керував безпосередньо країною”, — зазначив Рейтерович.

Нагадаємо, що очільник Кремля Путін має намір долучити до війни проти України педагогів та істориків. Диктатор планує покращити роботу “політруків” на фронті, пославши їм на підмогу цивільних пропагандистів.

Читайте також: