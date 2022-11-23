Після ракетного терору РФ в Україні в сусідній країні почалися масові відключення світла

Оператор мережі працює над відновленням електропостачання у Молдові.
У Молдові внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада почалися масові відключення електроенергії.
Про це заявив міністр інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.
"Шановні громадяни, сьогодні маємо повторення ситуації 15 листопада. На тлі бомбардування Росією української енергосистеми минулої години маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні", - повідомив він.
Міністр додав, що оператор мережі працює над відновленням постачання та пообіцяв згодом доповнити інформацію.
Нагадаємо, у Києві через ракетний терор зупинився рух електрички. Кличко також підтвердив, що у Києві зникло світло.
Крім того, у Харкові зупинився метрополітен.
Своєю чергою в Укренерго пояснили, чому всюди зникло світло і коли воно з'явиться.
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