Після розмови з Лавровим у МЗС Туреччини заявили про деструктивність курсу щодо постачання зброї Києву

Також очільники міністерств наголосили на необхідності зберігати та зміцнювати довірчий характер відносин між Москвою та Анкарою.

МЗС Туреччини ініціювало телефонну розмову з міністерством Росії. Тож 9 липня міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та РФ Сергій Лавров провели перемовини.

Про це передає Нurriyet.

Видання зазначає, що, зокрема, йшлося про "зернову угоду".

Також Лавров та Фідан обговорили регіональний порядок денний з оглядом на останні події щодо України, зокрема, ситуації з поверненням командирів "Азову" зі Стамбула до Києва.

"Увага Анкари була звернена на деструктивність курсу на продовження постачання військової техніки Києву. Відповідні кроки, як було наголошено, можуть призвести лише до негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Ба більше, Лавров та Фідан підтвердили "необхідність зберігати та зміцнювати довірчий характер відносин між Москвою та Анкарою на основі принципових домовленостей президентів Росії та Туреччини".

Напередодні президент України Володимир Зеленський у Туреччині обговорив низку важливих запитань з турецьким очільником Реджепом Таїпом Ердоганом під час робочого візиту. Зеленський під час відвідин Туреччини заявив, що йшлося про деякі проєкти, зокрема, виробництво БПЛА, оборонної промисловості.

Також 8 липня глава України та "азовці" прибули до Львова. Там відбувся молебень до 500-го дня війни.

Тим часом у Росії образилися на Туреччину, бо вона нібито повернула командирів захисників "Азовсталі" до України без узгодження цього питання з Москвою. Із такою заявою виступив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Щодо "зернової угоди", то у Кремлі днями зменшили кількість своїх умов для її продовження після 17 липня. Тепер залишилося лише дві головні вимоги.

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