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Після руйнівного землетрусу Тайваню загрожує цунамі: відео наслідків стихії

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Після руйнівного землетрусу Тайваню загрожує цунамі: відео наслідків стихії

Фото: Associated Press

За останню добу на Тайвані сталися три сильні землетруси, влада оголосила попередження про цунамі.

Центр попередження про цунамі США повідомив, що після землетрусу магнітудою 5,9, який стався на Тайвані у неділю, 18 вересня,  виникла загроза руйнівних хвиль.

Про це повідомляє Știri.md.

Цунамі можуть з'явитися в радіусі 300 кілометрів уздовж узбережжя Тайваню.

Японське агентство також опублікувало попередження про однометрове цунамі для частини префектури Окінава після землетрусу на Тайвані.

Перші два землетруси сталися в суботу, 17 вересня, і тривали протягом години. Поштовхи мали магнітуду 6,1 і 5,2 і не призвели до жертв і матеріальних збитків.

Наслідки останніх підземних поштовхів були більш трагічними.

Пожежна служба Тайваню повідомила, що в результаті землетрусу одна людина загинула і 146 отримали поранення.

Ще чотирьох людей врятували з будівлі, що обвалилася. Троє людей, чиї транспортні засоби впали з пошкодженого мосту, отримали ушкодження і були госпіталізовані.

Понад 600 людей перебувають у пастці в мальовничих гірських районах Чіке та Ліушіші через заблоковані дороги. На щастя, ніхто з них не постраждав, рятувальники працюють над відновленням доріг.

Нагадаємо, що внаслідок останнього землетрусу, на станції на східному узбережжі острова обвалилася будівля, в якій знаходився магазин, і вагони поїзда зійшли з рейок.

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