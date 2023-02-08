Після руйнівного землетрусу в Туреччині місто на березі моря почало затоплювати: відео

Мешканців уцілілих будинків на узбережжі довелося евакуювати, море не відступило навіть через два дні після підземних поштовхів.

У портовому місті Іскендерун у Туреччині, яке постраждало від руйнівних землетрусів, почала підніматися приливна хвиля через підвищення рівня моря.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, а в соцмережах поширюють відео нового стихійного лиха.

Морська вода затопила узбережжя, розлившись на 200 метрів. Мешканців уцілілих будинків та працівників офісів довелося евакуювати.

Місцева влада закликає мешканців не заходити в пошкоджені будинки та не наближатися до прибережної зони. Люди залишаються в парках та на закритих вуличних ринках після катастрофи.

Напередодні в порту цього міста, яке зазнало численних структурних пошкоджень, спалахнула велика пожежа.

RAGING FLAMES: Drone footage shows thick smoke coming from burning containers at Iskenderun port in Turkey.



Turkish authorities said the port had been damaged due to major earthquakes that have killed thousands in Turkey and Syria. https://t.co/WGzDIfCAy4 pic.twitter.com/EnWPHmccWX — ABC News (@ABC) February 7, 2023

Також читайте Руйнівний землетрус у Туреччині: у країні запроваджують надзвичайний стан

Величезна хмара чорного диму піднялася з кількох розкиданих контейнерів, охоплених вогнем.

Нагадаємо, станом на ранок 8 лютого кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становила близько 8704 осіб.

Читайте також: