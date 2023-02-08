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Після руйнівного землетрусу в Туреччині місто на березі моря почало затоплювати: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
912
Час на прочитання
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Мешканців уцілілих будинків на узбережжі довелося евакуювати, море не відступило навіть через два дні після підземних поштовхів.

У портовому місті Іскендерун у Туреччині, яке постраждало від руйнівних землетрусів, почала підніматися приливна хвиля через підвищення рівня моря. 

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, а в соцмережах поширюють відео нового стихійного лиха.

Морська вода затопила узбережжя, розлившись на 200 метрів. Мешканців уцілілих будинків та працівників офісів довелося евакуювати.

Місцева влада закликає мешканців не заходити в пошкоджені будинки та не наближатися до прибережної зони. Люди залишаються в парках та на закритих вуличних ринках після катастрофи.

Напередодні в порту цього міста, яке зазнало численних структурних пошкоджень, спалахнула велика пожежа.

Величезна хмара чорного диму піднялася з кількох розкиданих контейнерів, охоплених вогнем.

Нагадаємо, станом на ранок 8 лютого кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становила близько 8704 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
912
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