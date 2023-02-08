Після руйнівного землетрусу в Туреччині місто на березі моря почало затоплювати: відео

Мешканців уцілілих будинків на узбережжі довелося евакуювати, море не відступило навіть через два дні після підземних поштовхів.
У портовому місті Іскендерун у Туреччині, яке постраждало від руйнівних землетрусів, почала підніматися приливна хвиля через підвищення рівня моря.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ, а в соцмережах поширюють відео нового стихійного лиха.
Морська вода затопила узбережжя, розлившись на 200 метрів. Мешканців уцілілих будинків та працівників офісів довелося евакуювати.
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, birçok noktayı su bastı. #hatay #iskenderun #Turkey #deprem #earthquake #earthquakeinturkey pic.twitter.com/CsKoseR44Y— Hava Forum (@HavaForum) February 7, 2023
‼️‼️ #SONDAKİKA— Mustii (@musti_okycu) February 7, 2023
Hatay İskenderun 'da Deniz seviyesinin yükseldiği belirtiliyor.
‼️‼️
Olağanüstü Hal Katar Malatya'da Adıyaman Merkez #deprem #TurkeyQuake #acil #afad #hatayyardimbekliyor #adana #hatay #iskenderun pic.twitter.com/DYuIv8Tdek
Місцева влада закликає мешканців не заходити в пошкоджені будинки та не наближатися до прибережної зони. Люди залишаються в парках та на закритих вуличних ринках після катастрофи.
RAGING FLAMES: Drone footage shows thick smoke coming from burning containers at Iskenderun port in Turkey.— ABC News (@ABC) February 7, 2023
Turkish authorities said the port had been damaged due to major earthquakes that have killed thousands in Turkey and Syria. https://t.co/WGzDIfCAy4 pic.twitter.com/EnWPHmccWX
Величезна хмара чорного диму піднялася з кількох розкиданих контейнерів, охоплених вогнем.
Нагадаємо, станом на ранок 8 лютого кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становила близько 8704 осіб.
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