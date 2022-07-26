Після скандальної заяви Орбана про "змішування рас" його радниця пішла з посади

Вона попросила про відставку та надала журналістам копію листа, якого надіслала прем'єр-міністру Угорщини Орбану.

Жужа Хегедюш, радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пішла з посади після його скандальної промови про "змішування рас" і "занепад Європи".

Про це пише видання HVG.

Хегедюс відповідала за питання соціальної інклюзії і загалом мала дружні стосунки з Віктором Орбаном близько двох десятиліть.

У тексті листа, якого вона передалу прем’єр-міністру Угорщини вранці, 26 липня, Жужа Хегедюш пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією".

"Хоча ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало", - заявила вона.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив гучну заяву, виступивши проти "змішування рас". Він заявив, що європейські раси не повинні поєднуватися з неєвропейськими. Його висловлювання викликало хвилю критики.

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