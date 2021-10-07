Після скандалу з субмаринами Франція повертає посла до Австралії, дипломату поставили два завдання

За словами очільника МЗС Франції, Париж повністю переглянув свої двосторонні відносини з Австралією.
Франція повертає свого посла в австралійську столицю Канберру після погіршення відносин між двома країнами через скандал із субмаринами.
Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на парламентських слуханнях, повідомляє Reuters.
"Я попросив нашого посла повернутися в Канберру з двома місіями, щоб допомогти переглянути умови наших відносин з Австралією в майбутньому і захистити наші інтереси...", - зазначив він.
За його словами, Париж повністю переглянув свої двосторонні відносини з Австралією з урахуванням зриву угоди щодо підводних човнів, яка була частиною ширшої стратегії.
"Якщо почати заново в наших двосторонніх відносинах, це ніяк не вплине на нашу рішучість продовжувати бути присутнім в Тихоокеанському регіоні", — уточнив він.
Водночас Жан-Ів Ле Дріан не назвав дату повернення французького посла в Австралію.
Нагадаємо:
- Раніше в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.
- Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких стануть до ладу в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".