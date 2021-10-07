Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Після скандалу з субмаринами Франція повертає посла до Австралії, дипломату поставили два завдання

Після скандалу з субмаринами Франція повертає посла до Австралії, дипломату поставили два завдання

Associated Press

За словами очільника МЗС Франції, Париж повністю переглянув свої двосторонні відносини з Австралією.

Франція повертає свого посла в австралійську столицю Канберру після погіршення відносин між двома країнами через скандал із субмаринами.

Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на парламентських слуханнях, повідомляє Reuters.

"Я попросив нашого посла повернутися в Канберру з двома місіями, щоб допомогти переглянути умови наших відносин з Австралією в майбутньому і захистити наші інтереси...", - зазначив він.

За його словами, Париж повністю переглянув свої двосторонні відносини з Австралією з урахуванням зриву угоди щодо підводних човнів, яка була частиною ширшої стратегії.

"Якщо почати заново в наших двосторонніх відносинах, це ніяк не вплине на нашу рішучість продовжувати бути присутнім в Тихоокеанському регіоні", — уточнив він.

Водночас Жан-Ів Ле Дріан не назвав дату повернення французького посла в Австралію.

Нагадаємо:

Новини тижня: чому Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії

Новини тижня: чому Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація